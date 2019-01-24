Происшествия

В Волгоградской области «Lexus» со свердловскими номерами улетел в кювет и перевернулся

Происшествия 24.01.2019 14:20
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24.01.2019 14:20


В Быковском районе на автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» автомобиль «Lexus» с номерами Свердловской области улетел в кювет и перевернулся. Как сообщает ИА «Высота 102», все находившиеся в кроссовере люди живы. ДТП произошло в районе поселка Луговая Пролейка. Водитель иномарки, по всей видимости, не справился с управлением машиной на обледеневшей дороге. На месте работают сотрудники полиции.
Напомним, сегодня из-за метели в Камышинском районе введено ограничение для движения грузового и общественного транспорта на трассе "Сызрань-Волгоград-Саратов".

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