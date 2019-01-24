Происшествия 24.01.2019 14:20
5828 1
24.01.2019 14:20
В Быковском районе на автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» автомобиль «Lexus» с номерами Свердловской области улетел в кювет и перевернулся. Как сообщает ИА «Высота 102», все находившиеся в кроссовере люди живы. ДТП произошло в районе поселка Луговая Пролейка. Водитель иномарки, по всей видимости, не справился с управлением машиной на обледеневшей дороге. На месте работают сотрудники полиции.
Напомним, сегодня из-за метели в Камышинском районе введено ограничение для движения грузового и общественного транспорта на трассе "Сызрань-Волгоград-Саратов".
Реклама
Популярное по теме
28.12.2018 11:26
24034 12
04.01.2019 13:23
17008 0
30.12.2018 11:03
13557 0
Жители района в Волгоградской области остались без света из-за аварии в Казахстане24.01.2019 13:40
Происшествия 24.01.2019 13:40
2777 Обсудить
В Волгограде посетитель магазина украл 33 плитки шоколада24.01.2019 12:37
Происшествия 24.01.2019 12:37
704 5 Обсудить
На трассе Волгоград-Москва пьяный водитель протаранил грузовик из Воронежа24.01.2019 09:45
Происшествия 24.01.2019 09:45
3854 Обсудить
Два пенсионера пострадали на пожаре в Волгограде24.01.2019 09:00
Происшествия 24.01.2019 09:00
674 Обсудить
В Волгоградской области и еще 31 регионе страны накрыли сеть подпольных оружейников23.01.2019 15:07
Происшествия 23.01.2019 15:07
8223 8 Обсудить
В Волгограде пассажирский автобус не доехал до конечной из-за ДТП23.01.2019 14:49
Происшествия 23.01.2019 14:49
1127 5 Обсудить
В Волгограде среди бела дня поймали пьяного водителя без прав23.01.2019 14:17
Происшествия 23.01.2019 14:17
1588 5 Обсудить
Задержаны подозреваемые в краже мусорных баков на юге Волгограда23.01.2019 13:18
Происшествия 23.01.2019 13:18
8262 7 Обсудить
В Волгограде задержали пенсионера, скрывшегося после ДТП с пешеходом23.01.2019 10:44
Происшествия 23.01.2019 10:44
5151 6 Обсудить
Полиция поймала волгоградца при закладке наркотиков в тайники23.01.2019 09:24
Происшествия 23.01.2019 09:24
2871 7 Обсудить
В Волгограде вынесли приговор участнику жестокой драки22.01.2019 16:13
Происшествия 22.01.2019 16:13
8528 3 Обсудить
В Волгограде полиция напомнила приметы поджигателя лифтов22.01.2019 12:35
Происшествия 22.01.2019 12:35
3738 1 Обсудить
В Волгограде полиция разыскивает водителя, который сбил человека и скрылся с места аварии22.01.2019 10:50
Происшествия 22.01.2019 10:50
3313 2 Обсудить
В Волгограде предпринимателя задержали за попытку щедро «дать» полицейскому22.01.2019 10:36
Происшествия 22.01.2019 10:36
3928 4 Обсудить
В Волгоградской области на пожаре погиб двухлетний ребенок22.01.2019 09:27
Происшествия 22.01.2019 09:27
2161 0 Обсудить
Реклама