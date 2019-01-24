Политика

Вице-губернатор Волгоградской области Владимир Шкарин вошел в политсовет партии власти

Политика 24.01.2019 13:18
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24.01.2019 13:18


Новый состав политсовета "Единой России" утвердили сегодня делегаты конференции регионального отделения партии. В коллегиальный политический орган вошли 89 человек. Два места остаются вакантными до выборов в сентябре.
Среди новичков политсовета - вице-губернатор Владимир Шкарин. Всего, таким образом, в руководящем партийном органе теперь 2 заместителя губернатора. Александр Блошкин сохранил статус члена политсовета. Также в политсовет вошел мэр Волжского Игорь Воронин. 

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