В Волгограде пьяный мужчина выстрелил в бывшую жену и покончил жизнь самоубийством



Тело 54-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в одном из частных домов Ворошиловского района города. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, в больницу с изувеченным лицом и травмой головы также была госпитализирована супруга погибшего.

По предварительной информации, в день трагедии погибший, будучи пьяным, приехал к своей бывшей жене. Прямо с порога мужчина выстрелил женщине в лицо из газового пистолета, а после начал бить ее по голове деревянной битой. Несмотря на травмы, пострадавшая убежала к соседям и вызвала полицию и скорую. В этот момент мужчина покончил жизнь самоубийством.

Все это время малолетние дети со своей бабушкой прятались в дальней комнате дома.

Как стало известно, сейчас жизни женщины ничего не угрожает. Следователи проводят проверку по факту случившегося.



