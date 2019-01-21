Волгоградский облсуд разрешил экс-депутатам продолжать «сидеть дома»

Немного изменились и условия домашнего ареста Алексея Зверева. Теперь бывший народный избранник на выходные сможет видеться со своей мамой и женой.
Расследования 21.01.2019 13:07
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21.01.2019 13:07
Продлить домашний арест на два месяца экс-депутатам Алексею Звереву и Евгению Щуру — такой вердикт сегодня вынес Волгоградский областной суд. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, теперь все три главных фигуранта громкого дела об автомошенничестве - Литвиненко, Щур и Зверев продолжат знакомиться с материалами уголовного дела в домашних условиях почти до конца марта. Домашний арест Федора Литвиненко был продлен чуть ранее - в прошедшую пятницу.
Немного изменились и условия домашнего ареста Алексея Зверева. Теперь бывший народный избранник на выходные сможет видеться со своей мамой и женой.
Немного изменились и условия домашнего ареста Алексея Зверева. Теперь бывший народный избранник на выходные сможет видеться со своей мамой и женой.
Напомним, Федора Литвиненко вместе с еще двумя бывшими депутатами Волгоградской гордумы Алексеем Зверевым и Евгением Щуром обвиняют в многомиллионном мошенничестве с автостраховкой и создании преступного сообщества. Это резонансное уголовное дело насчитывает более 1800 томов. В следственном изоляторе и Литвиненко, и Зверев, и Щур провели каждый почти два года. На домашний арест их перевели в конце ноября минувшего года.
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