В Волжском муж и жена сбросились с девятого этажа на глазах матери погибшей

По предварительным данным, погибшие муж и жена употребляли наркотики. Когда мама пришла погостить, они начали просить у ней деньги на очередную дозу. Но женщина отказала. Тогда 35-летний мужчина залез на балкон. По предварительной версии, так он хотел напугать тёщу, но сорвался вниз и разбился. Супруга со своей мамой спустились к дому. Но через несколько минут женщина поднялась к себе в квартиру и сама спрыгнула. От удара об землю она скончалась на месте.

Все подробности уточняются.

Двое человек погибли, спрыгнув с девятого этажа многоэтажного дома по улице Карбышева . Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СК России по региону, в момент происшествия погибшую навещала её родная мама.