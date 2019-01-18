Педагоги и инженеры готовы стать чиновниками мэрии Волгограда

Общество 18.01.2019 11:18
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18.01.2019 11:18
Большая часть заявлений на включение в кадровый резерв администрации Волгограда поступила от кандидатов с весомым профессиональным опытом – в среднем это 15-летний стаж работы на руководящих должностях. В их числе – руководители учреждений различных форм собственности, малых и средних предприятий, по специальности – это юристы, экономисты, инженеры, педагоги. Средний возраст кандидатов составляет 37 лет. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города. Напомним, конкурс по формированию резерва управленческих кадров объявлен мэрий в декабре прошлого года. За первые две рабочие недели в администрации города приняли больше 30 заявок от претендентов на руководящие позиции.
Основные требования к участникам конкурса – высшее образование и стаж работы на должностях управленцев не менее трех лет. Больше половины кандидатов получили образование в области менеджмента и юриспруденции, еще часть – в сфере экономики. Есть и представители узких специальностей – инженер-механик, специалист по сервису и туризму, политолог и другие. Опыт профессиональной деятельности претендентов варьируется от 3 до 28 лет.
Первый этап конкурса продлится до 21 января включительно – до этой даты все желающие могут сформировать и представить в отдел кадров администрации Волгограда необходимый пакет документов. Вторым этапом станет тестирование на знание законодательства о муниципальной службе, «творческое задание» и индивидуальное собеседование, которое проведут специальные комиссии. Желающих принять участие в конкурсе с полным пакетом документов ждут до 21 января включительно в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 по адресу: ул. Володарского, д.5.
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