Двух жителей Волгоградской области осудили за попытку поджога двух катафалков





Иловлинский районный суд Волгоградской области вынес приговор двум молодым людям, которые попытались сжечь имущество ритуальной фирмы. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 26-летний Максим Булатников получил полтора года лишения свободы в колонии-поселении, 22-летний Вадим Ведерников – 1 год и 2 месяца лишения свободы.

В конце апреля 2018 года Булатников, действуя в интересах ритуальной организации, собственниками которой являются его родители, предложил Ведерникову за 100 тыс рублей навредить конкуренту его семьи.

Ночью 7 мая 2018 года Ведерников, поджег с помощью горючей жидкости стены гаража и офиса индивидуального предпринимателя, владеющего ритуальной фирмой. При этом в гараже находилось два автомобиля-катафалка.

Убедившись в том, что стена гаража загорелась, Ведерников скрылся с места преступления.

Однако довести преступный умысел до конца не представилось возможным, поскольку возгорание было обнаружено работниками полиции и оперативно локализовано сотрудниками МЧС. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в содеянном молодые люди полностью признали.



