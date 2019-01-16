Расследования

Двух жителей Волгоградской области осудили за попытку поджога двух катафалков

Расследования 16.01.2019 14:22
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16.01.2019 14:22


Иловлинский районный суд Волгоградской области вынес приговор двум молодым людям, которые попытались сжечь имущество ритуальной фирмы. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина,  26-летний Максим Булатников получил полтора года лишения свободы в колонии-поселении, 22-летний Вадим Ведерников – 1 год и 2 месяца лишения свободы. 
В конце апреля 2018 года Булатников, действуя в интересах ритуальной организации, собственниками которой являются его родители, предложил Ведерникову за 100 тыс рублей навредить конкуренту его семьи.
Ночью 7 мая 2018 года Ведерников,  поджег с помощью горючей жидкости стены гаража и офиса индивидуального предпринимателя, владеющего ритуальной фирмой. При этом в гараже находилось два автомобиля-катафалка.
Убедившись в том, что стена гаража загорелась, Ведерников скрылся с места преступления. 
Однако довести преступный умысел до конца не представилось возможным, поскольку возгорание было обнаружено работниками полиции и оперативно локализовано сотрудниками МЧС.  Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в содеянном молодые люди полностью признали.

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