В 2018 году в Волгоградской области собрано 68,1 млрд рублей налогов

Экономика 15.01.2019 17:28
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15.01.2019 17:28
УФНС России по Волгоградской области обеспечило в 2018 году поступление в бюджетную систему региона 68,1 млрд рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в фискальном ведомстве, темп роста по сравнению с годом ранее составил 115,3%. Профицит бюджета - порядка 900 млн рублей.
Основная часть поступлений в областной бюджет (66,2 млрд. рублей или 97,1%) обеспечена за счет пяти источников доходов: налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, акцизов, налога на имущество организаций и налогов, относящихся к специальным налоговым режимам. По всем поступлениям зафиксирован рост по сравнению с 2017 годом. Произошло это, по данным УФНС, благодаря эффективной контрольно-аналитической работе, мероприятиям по ликвидации задолженности и легализации заработной платы.
В отчетном периоде также удалось добиться снижения задолженности в консолидированный бюджет области на 1,4 млрд рублей, в том числе по имущественным налогам физических лиц - на 0,9 млрд рублей. В результате работы налоговых органов в бюджет области дополнительно поступило более 9 млрд. рублей, что позволило снизить риски неисполнения первоочередных и социально значимых программ и обязательств, запланированных администрацией области в 2018 году.
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