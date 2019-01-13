При тройном ДТП в Волгограде скончались три человека

23-летний мужчина, а также 20-летняя девушка и молодой человек скончались в результате аварии в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель автомашины «Лада-Гранта», двигаясь по улице Шурухина, «пролетел» на красный свет светофора и врезался в стоящий автомобиль «ГАЗ-2834». После чего «ГАЗ» отбросило на иномарку «Чери-Тиго».
Происшествия 13.01.2019 11:45
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13.01.2019 11:45
23-летний мужчина, а также 20-летняя девушка и молодой человек скончались в результате аварии в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель автомашины «Лада-Гранта», двигаясь по улице Шурухина, «пролетел» на красный свет светофора и врезался в стоящий автомобиль «ГАЗ-2834». После чего «ГАЗ» отбросило на иномарку «Чери-Тиго».
23-летний мужчина, а также 20-летняя девушка и молодой человек скончались в результате аварии в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель автомашины «Лада-Гранта», двигаясь по улице Шурухина, «пролетел» на красный свет светофора и врезался в стоящий автомобиль «ГАЗ-2834». После чего «ГАЗ» отбросило на иномарку «Чери-Тиго».
Кроме погибшего водителя и двух пассажиров «Гранты» пострадали еще двое юношей : 19 и 20 лет. Они также находились в «Ладе».
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