



Накануне в 20.28 в пожарную службу поступило сообщение о возгорании четвертого за день лифта в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, в панельной шестнадцатиэтажке №44 по улице 8-ой Воздушной горела деревянная обшивка подъемника на площади 1 квадратный метр. По предварительным данным, во всех случаях речь идет о поджогах. Все четыре многоквартирных дома расположены неподалеку друг от друга.

Первый сигнал о горящем лифте в семнадцатиэтажном доме №58 по улице Землячки поступил на пульт спасателей около 14.30. Было эвакуировано 40 человек. Буквально через полчаса аналогичное сообщение пришло из дома №56 по улице 8-ой Воздушной. Пожарные вывели на улицу еще 15 жителей дома. В 19.40 серия поджогов лифтов продолжилась – огнем была охвачена кабина лифта в доме №74А по улице Землячки.

Все возгорания были оперативно ликвидированы. Погибших и пострадавших нет.



