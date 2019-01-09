В Волгоградской области во время застолья мужчина ударил своего товарища ножом



В Рождество, 7 января, 35-летний мужчина с ножевыми ранениями был доставлен в больницу города Камышин. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, полицейские по горячим следам задержали 40-летнего подозреваемого местного жителя, который ранее уже был судим за побои.

По предварительным данным, во время распития алкоголя мужчины поссорились. И подозреваемый ударил ножом потерпевшего.

Мужчина в содеянном сознался. Возбужденно уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание за такое преступление — 10 лет тюрьмы.