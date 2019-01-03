В Волгограде бомж с ножом ограбил администратора хостела



1 января 2019 года в полицию обратилась 29-летняя девушка – администратор хостела в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, угрожая ножом, один из постояльцев похитил у девушки дорогой смартфон, а также золотые украшения: браслет, кольцо и перстень. После этого подозреваемый сразу же скрылся, но ненадолго.

Уже на следующий день полицейские задержали 47–летнего мужчину. Как выяснилось, подозреваемый уже был неоднократно судим, а сейчас и вовсе бомжует.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», мужчина взят под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.