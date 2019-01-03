В Волжском водитель сбил двух пешеходов и попытался скрыться



39-летний мужчина и 38-летняя женщина с травмами в результате аварии накануне были доставлены в больницу города Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пешеходов на нерегулируемом переходе на улице Карбышева сбил автомобиль «Рено Логан».

Водитель скрылся с места аварии. Но по горячим следам инспекторы ДПС обнаружили автомобиль 35-детнего нарушителя. В отношении водителя уже составлены административные протоколы.



