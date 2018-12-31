Происшествия

Из-за пожара 86-летняя жительница Волгоградской области встретит Новый год в больнице

Происшествия 31.12.2018 10:54
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31.12.2018 10:54


Пожар произошел этой ночью в одной из квартир пятиэтажного дома в городском округе Михайловка. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном МЧС, на улице Коммуны в одной из квартир дома горели домашние вещи на площади 5 кв.м. Пожар был ликвидирован за 20 минут. Пострадала 86-летняя женщина. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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