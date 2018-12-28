В Волгоградской области назвали лучших спортсменов и команды





Названы лучшие спортсмены и команды Волгоградской области по итогам 2018 года. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете физической культуры и спорта, кандидатов определили по итогам обсуждения в общественном совета ведомства. Лучших выбирали по нескольким номинациям, включающим категории "олимпийские", "неолимпийские" и "адаптивной" направленности. Итак, ТОП-10 областных мастеров в олимпийских видах спорта.

Арман Адамян. Именно в уходящем году 21-летний дзюдоист отпраздновал по-настоящему серьезный международный успех, который пришел к нашему борцу в известном спорткомплексе "Ауди Арена" венгерского Дьёра, где проходило молодежное первенство Европы среди сильнейших мастеров континента до 23 лет. Четыре схватки – четыре досрочные победы в весе до 100 килограммов привели волгоградца к континентальному "золоту"-2018.

Капитан, лидер, один из лучших бомбардиров – это всё о ватерполистке нашего "Спартака" Ольге Горбуновой, которая на протяжении всего года являлась и основным игроком сборной России. А вместе с национальной командой волгоградский нападающий положила в копилку и два крупных международных приза. В коллекции заслуженного мастера спорта "серебро" с Кубков Европы и мира.

Как никогда успешным выдался этот год для нашей настоящей звездочки в прыжках в воду Ульяны Клюевой, которую мы очень хотим увидеть в японском Токио на Играх-2020. Пока же 16-летняя волгоградская трамплинистка стала вице-чемпионкой юношеской Олимпиады в аргентинском Буэнос-Айресе, а общий медально-урожайный год девушка завершает еще и с шестью наградами, добытыми на молодежных первенствах мира и Европы, и две из них – золотые.

Продолжая водную тему и переключаясь на плавание, отметим первые большие достижения в спортивной карьере молодого "спартаковца" Ивана Моргуна. Открытая вода Израиля и Мальты принесла 15-летнему парню по серебряной медали с первенств Европы и мира по итогам заплывов на дистанции 5 километров.

А волгоградские пловцы Иван Кузьменко и Евгений Седов здорово проявили себя в эстафетной команде на чемпионате мира в китайском Ханчжоу. Короткая вода (бассейн 25 метров) спорткомплекса "Hangzhou Olympic and International Expo Centre" преподнесла нашим землякам шесть наград на двоих: в составе эстафетных квартетов и различных видах программы волгоградские кролисты добыли на главном смотре планеты одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.

Лишь на третий год покорил международный пьедестал волгоградский представитель тхэквондо ВТФ Рустам Одинаев. Успешной для 17-летнего спортсмена стала польская столица Варшава, где в сезоне-2018 проходило молодежное первенство Старого Света. Здесь после четырех победных поединков и лишь одной неудачи в весе до 68 килограммов наш боец завоевал европейскую "бронзу".

Учитывая сложившуюся ситуацию с российской легкой атлетикой (допинговые разоблачения, отстранения от международных стартов, нейтральный статус спортсменов и т.д), мы вдвойне были рады успеху нашего земляка-многоборца Ильи Шкуренева. Участник лондонской Олимпиады с блеском выдержал и давление со стороны, и моральную нагрузку, и конкуренцию в числе 30-ти маститых соперников… Всё это происходило в Берлине на чемпионате Европы, где опытный волгоградец с блеском прошел 10 дисциплин и в итоге, стоя на второй ступени спортивного подиума, получил заслуженную, очень важную для себя и всей нашей королевы спорта серебряную медаль на глазах у полных трибун немецкой арены "Olympic Stadium".

Татьяна Толкунова. Еще одна представительница из волгоградского мира водного поло в свои 19 лет уже привлекается в основную национальную команду, но уходящий год молодой защитник "Спартака" наверняка запомнит медальным выступлением за женскую юниорскую сборную России. Жаркий сентябрь в португальском Фуншале привел наших соотечественниц к "серебру" Евро-2018, на котором победную поступь россиянок смогли остановить лишь грозные и мощные испанки. Татьяна забрасывала мячи абсолютно в каждой из шести проведенных игр на водной площадке - всего в активе нашей "спартаковки" 11 точных бросков по чужим воротам. Здорово бросали по ним и юные волгоградские девушки-гандболистки, но происходило это уже в польском городе Кельце.

Вратари Анна Верещак, Надежда Колесникова, Екатерина Карабутова, а также полевые игроки Александра Смирнова, Екатерина Скивко, Виктория Турусина, Олеся Горячева, Кристина Мухина, Софья Крахмалёва, Элина Сиднина и Анна Шеина – 11 представительниц регионального профильного СШОР получили места в юниорской сборной России среди девушек не старше 18 лет, и с составом на первенство мира-2018 тренерский штаб во главе с опытнейшим волгоградским специалистом Любовью Сидоричевой не прогадал. Девять фантастических матчей девичьего мундиаля и девять одержанных побед. А в финальном противостоянии против сильных и непобедимых доселе венгерок на польской арене "Hall Legionow" наши гандболистки взяли верх со счетом 29:27. Золотые медали планетарного форума отправились в Россию, в том числе и в Волгоградскую область.

Ну и в командном зачете ситуация с областным лидером остается неизменной на протяжении последних шести лет. Титул лучшего спортивного коллектива региона-2018 вновь за ватерполистами волгоградского "Спартака": в уходящем году у мужской дружины Владимира Карабутова и Николая Козлова серебряные медали чемпионата и Кубка России. Кроме того, по решению общественного Совета к уже традиционным итогам сезона были добавлены две дебютные номинации.

В категории "Лучший молодой спортсмен в командных игровых видах спорта (до 20 лет)" победил воспитанник волгоградского футбола, полузащитник "Ротора" Олег Николаев. А первое место на виртуальном пьедестале в заочном споре "За преданность профессии" (лучший игрок, выступающий в одной профессиональной команде элитного дивизиона на протяжении многих лет) завоевал наш ватерполист Алексей Агарков. 35-летний капитан "Спартака" является 10-кратным чемпионом России, обладателем Кубка Европы, Суперкубка страны и выступает за клуб… уже 19-й сезон!

Фото: sport.volgograd.ru