Культура

Под Новый год волгоградцев захватило «чемоданное настроение»

Культура 27.12.2018 14:19
2360 3
27.12.2018 14:19


Раритетные сундуки и саквояжи, кофры, портпледы и несессеры с вековой историей представлены сегодня волгоградцам в областном краеведческом музее на выставке под названием "Чемоданное настроение", сообщает ИА "Высота 102".

Такую разнообразную коллекцию старинных дорожных аксессуаров жителей Царицына областной краеведческий музей показывает впервые за свою 104-летнюю историю. На выставке представлено более 40 предметов 19-го века для перевозки багажа. Самому "молодому" экспонату уже 85 лет, а "пожилому" за 120. По словам музейных работников, в путешествия, которые длились недели и даже месяцы, жители Царицына собирались основательно. Поэтому багаж вплоть до 30-х годов 20-го века был довольно громоздким, состоял из множества сундуков и кофров, где все было продумано до мелочей. 
"Звезда" экспозиции - огромный старинный сундук, исполняющий желания того, кто отважится в него залезть и закрыть массивную крышку. 

Помимо дорожных аксессуаров на выставке можно увидеть настоящие станционные часы, которые показывали время на железнодорожном вокзале Царицына, а также старинный дорожный фонарь, фотографии и рекламные буклеты того времени.  


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552
Популярное по теме
Праздничную атмосферу в Волгограде простимулируют конкурсом
18.12.2018 16:07
3518 0
Дед Мороз летит в Волгоград на собственном самолете
15.12.2018 13:29
2585 0
В волгоградском музее «поселились» советские Деды Морозы и Снегурочки
21.12.2018 16:45
8496 1
Культура
21.12.2018 16:45
Культура 21.12.2018 16:45
8496 1 Обсудить

0
Далее
Культура
18.12.2018 16:07
Культура 18.12.2018 16:07
3518 0 Обсудить

0
Далее
Культура
15.12.2018 13:29
Культура 15.12.2018 13:29
2585 0 Обсудить

0
Далее
Культура
14.12.2018 11:49
Культура 14.12.2018 11:49
1582 1 Обсудить

0
Далее
Культура
08.12.2018 10:26
Культура 08.12.2018 10:26
6853 0 Обсудить

0
Далее
Культура
03.12.2018 12:34
Культура 03.12.2018 12:34
4887 0 Обсудить

0
Далее
Культура
02.12.2018 12:32
Культура 02.12.2018 12:32
3161 0 Обсудить

0
Далее
Культура
27.11.2018 22:31
Культура 27.11.2018 22:31
8849 0 Обсудить

0
Далее
Культура
22.11.2018 10:19
Культура 22.11.2018 10:19
11187 24 Обсудить

0
Далее
Культура
20.11.2018 13:53
Культура 20.11.2018 13:53
3603 1 Обсудить

0
Далее
Культура
15.11.2018 20:40
Культура 15.11.2018 20:40
13628 0 Обсудить

0
Далее
Культура
14.11.2018 11:23
Культура 14.11.2018 11:23
2431 1 Обсудить

0
Далее
Культура
09.11.2018 12:56
Культура 09.11.2018 12:56
9215 9 Обсудить

0
Далее
Культура
06.11.2018 15:01
Культура 06.11.2018 15:01
7688 0 Обсудить

0
Далее
Культура
04.11.2018 16:58
Культура 04.11.2018 16:58
19881 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:23
В Волгоградской области вступил в законную силу приговор по делу о крупном коммерческом подкупеСмотреть фотографии
14:19
Под Новый год волгоградцев захватило «чемоданное настроение»Смотреть фотографии
14:15
Волгоградцы «вытягивают» на своих плечах жилищное строительствоСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде работник центра соцпомощи с другом стали мошенниками-миллионерамиСмотреть фотографии
12:55
Волонтеры волгоградского предприятия «КАУСТИК» подготовили к Новому году особенные подаркиСмотреть фотографии
12:40
В Волгограде задержали малолетних разбойников с ножом и молоткомСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской области более 70 тысяч человек встретят новый год без работыСмотреть фотографии
12:02
У мусорного регоператора Волгоградской области «отобрали» полигон Смотреть фотографии
11:38
В Михайловке в 2018 году капитально отремонтировали 9 домов и установили один лифтСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области пьяный отчим убил 7-летнего пасынкаСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде водитель «Мерседеса» сбил пешехода и пытался скрытьсяСмотреть фотографии
10:32
В ДТП с легковушкой и большегрузом на трассе Волгоградской области пострадали две женщиныСмотреть фотографии
09:20
Питьевая вода в поселке под Волгоградом признана небезопаснойСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгограде полицейские и автомобилисты помечтали о будущемCмотреть видео
16:54
В Волгоградском областном наркологическом диспансере - новый главный врач Смотреть фотографии
16:00
Волгоградских единороссов «из-под палки» отправляют учиться в Высшую партийную школуСмотреть фотографии
15:57
На трассе в соседней с Волгоградской областью наладилось движениеСмотреть фотографии
14:56
Депутат Госдумы от Волгоградской области Плотников знает, как поднять рейтинг «Единой России»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:22
В Волгограде мошенник специализировался на изготовлении мебели-"невидимки"Смотреть фотографии
13:11
На "слуг народа" в Волгограде потратят больше 1 миллиарда рублей Смотреть фотографии
12:15
В Волгограде единороссы назвали дату досрочного сложения полномочий регионального лидера партииСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области полицейские накрыли нарколабораторииСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде тружеников «невидимого фронта» наградили за ЧМ-2018Смотреть фотографии
11:26
В Волгоградской области снегом завалило дороги к населенным пунктамСмотреть фотографии
11:26
«Ростелеком» завершил проект по подключению медицинских учреждений Волгоградской области к интернетуСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде членов наркосемьи может разлучить навеки пожизненный приговор
10:17
В Волгограде водитель сбил 14-летнего ребенкаСмотреть фотографии
10:17
Волгоградцы боятся повторения снегопада пятилетней давности Смотреть фотографии
10:12
РИТЭК поздравил пациентов детских клиник Волгограда с Новым годомСмотреть фотографии
20:03
«Высота 102»ТВ: Движение Волгограда вперед не остановить Cмотреть видео
Реклама
Реклама
 