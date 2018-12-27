Под Новый год волгоградцев захватило «чемоданное настроение»

Культура 27.12.2018 14:19
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27.12.2018 14:19
Раритетные сундуки и саквояжи, кофры, портпледы и несессеры с вековой историей представлены сегодня волгоградцам в областном краеведческом музее на выставке под названием "Чемоданное настроение", сообщает ИА "Высота 102".
Такую разнообразную коллекцию старинных дорожных аксессуаров жителей Царицына областной краеведческий музей показывает впервые за свою 104-летнюю историю. На выставке представлено более 40 предметов 19-го века для перевозки багажа. Самому "молодому" экспонату уже 85 лет, а "пожилому" за 120. По словам музейных работников, в путешествия, которые длились недели и даже месяцы, жители Царицына собирались основательно. Поэтому багаж вплоть до 30-х годов 20-го века был довольно громоздким, состоял из множества сундуков и кофров, где все было продумано до мелочей.
"Звезда" экспозиции - огромный старинный сундук, исполняющий желания того, кто отважится в него залезть и закрыть массивную крышку.
Помимо дорожных аксессуаров на выставке можно увидеть настоящие станционные часы, которые показывали время на железнодорожном вокзале Царицына, а также старинный дорожный фонарь, фотографии и рекламные буклеты того времени.
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