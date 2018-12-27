В Волгограде задержали малолетних разбойников с ножом и молотком



С заявлением о разбойном нападении накануне ночью обратился 21-летний студент одного из вузов города. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, прямо на улице к парню подошли четверо неизвестных и, угрожая ножом, потребовали деньги.

По горячим следам подозреваемых задержали. Как выяснилось, трое «разбойников» — несовершеннолетние — в возрасте от 16-17 лет. Также, по данным оперативников, в разбое участвовали их более взрослый "напарник" — 27-летний товарищ.

Подобный случай с участием несовершеннолетних подозреваемых произошел и в Красноармейском районе города. На территории парка, угрожая молотком, четверо юношей в возрасте от 16 до 17 лет отобрали у 37-летнего мужчины кошелек с деньгами и документами. Они были также задержаны по горячим следам.



