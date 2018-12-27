Происшествия

В Волгограде задержали малолетних разбойников с ножом и молотком

Происшествия 27.12.2018 12:40
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27.12.2018 12:40


С заявлением о разбойном нападении накануне ночью обратился 21-летний студент одного из вузов города. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, прямо на улице к парню подошли четверо неизвестных и, угрожая ножом, потребовали деньги. 
По горячим следам подозреваемых задержали. Как выяснилось, трое «разбойников» — несовершеннолетние — в возрасте от 16-17 лет. Также, по данным оперативников, в разбое участвовали их более взрослый "напарник" — 27-летний товарищ. 
Подобный случай с участием несовершеннолетних подозреваемых произошел и в Красноармейском районе города. На территории парка, угрожая молотком, четверо юношей в возрасте от 16 до 17 лет отобрали  у 37-летнего мужчины кошелек  с деньгами и документами. Они были также задержаны по горячим следам. 

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