Происшествия

В Волгоградской области пьяный отчим убил 7-летнего пасынка

Происшествия 27.12.2018 11:13
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27.12.2018 11:13


Труп 7-летнего мальчика был обнаружен в этот вторник в хуторе Рябовский Алексеевского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы и последующего кровоизлияния в мозг. 
Сотрудники отдела угрозыска МВД по горячим следам задержали подозреваемого 36-летнего мужчину - отчима погибшего ребенка. В содеянном он сознался. Также было выяснено, что подозреваемый мужчина, работающий слесарем, совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения. 
По предварительной информации, на протяжении последних двух лет погибший мальчик регулярно подвергался избиениям со стороны сожителя матери - малейшее непослушание вызывало ярость отчима. 25 декабря  мужчина заставил 7-летнего ребенка  колоть дрова, а когда ребенок зашел в дом, он схватил его за голову и стал бить об стену. Травмы оказались смертельными. Ребенок скончался на месте.
Также известно, что помимо погибшего ребенка на воспитании в этой семье находятся еще двое мальчиков, одному из которых меньше года. При этом ни родители, ни дети на специальном учете никогда не находились.
По данным следствия,  есть основания полагать, что мать детей знала о систематических избиениях  старшего сына, но молчала. Расследование этого дела продолжается.

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