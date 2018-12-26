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В Волгограде членов наркосемьи может разлучить навеки пожизненный приговор

Расследования 26.12.2018 11:25
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26.12.2018 11:25

В  Волгограде  направлено в суд уголовное дело в отношении семьи наркосбытчиков, пытавшихся реализовать наркотики в особо крупном размере. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по версии следствия, 49-летняя женщина, ее 28-летняя дочь и 19-летний сын, а также 59-летний сожитель летом 2017 года вошли в состав организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на незаконный сбыт наркотических средств на территории Волгограда. В интернете  они получали от координатора сведения о местонахождении на территории других регионов РФ (Воронежская и Московская области) тайников с крупными партиями наркотических средств.
В дальнейшем члены семьи перевозили наркотики в Волгоград, где осуществляли их расфасовку и раскладку в тайники.  О местонахождении тайников впоследствии сообщалось координатору.  В августе 2017 года в состав организованной преступной группы был также вовлечен 47-летний знакомый семьи наркоторговцев.
Участники преступной группы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов 27 февраля 2018 года на территории Красноармейского района Волгограда.  После задержания при обыске в квартире у них было обнаружено и изъято более 1,6 кг приготовленных к сбыту сильнодействующих синтетических наркотиков.  Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по Волгограду. Вину в содеянном участники преступной группы полностью признали. Уголовное дело направлено прокуратурой Волгограда  в Красноармейский районный суд. Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей.
Санкция части 5 статьи 228.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Уголовное дело в отношении координатора выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования. 

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