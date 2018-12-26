В Волгограде направлено в суд уголовное дело в отношении семьи наркосбытчиков, пытавшихся реализовать наркотики в особо крупном размере. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по версии следствия, 49-летняя женщина, ее 28-летняя дочь и 19-летний сын, а также 59-летний сожитель летом 2017 года вошли в состав организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на незаконный сбыт наркотических средств на территории Волгограда. В интернете они получали от координатора сведения о местонахождении на территории других регионов РФ (Воронежская и Московская области) тайников с крупными партиями наркотических средств.

В дальнейшем члены семьи перевозили наркотики в Волгоград, где осуществляли их расфасовку и раскладку в тайники. О местонахождении тайников впоследствии сообщалось координатору. В августе 2017 года в состав организованной преступной группы был также вовлечен 47-летний знакомый семьи наркоторговцев.

Участники преступной группы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов 27 февраля 2018 года на территории Красноармейского района Волгограда. После задержания при обыске в квартире у них было обнаружено и изъято более 1,6 кг приготовленных к сбыту сильнодействующих синтетических наркотиков. Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по Волгограду. Вину в содеянном участники преступной группы полностью признали. Уголовное дело направлено прокуратурой Волгограда в Красноармейский районный суд. Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей.

Санкция части 5 статьи 228.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Уголовное дело в отношении координатора выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.



