Федеральные новости

В России на расселение жителей аварийных домов потратят 500 миллиардов рублей

Федеральные новости 24.12.2018 16:13
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24.12.2018 16:13



При Минстрое России создана рабочая группа по разработке законодательных изменений, направленных на создание новых механизмов расселения аварийного жилья. В нее вошли представители субъектов Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, сенаторы, эксперты, в их числе представители ОНФ и организации «Общественный контроль».  В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации состоялось первое заседание рабочей группы по разработке законодательства в части реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное ведомство. 
«Члены рабочей группы концептуально поддержали подготовленные Минстроем России предложения по корректировке законодательства. В течение января 2019 года эти предложения будут детально проработаны и внесены в Правительство Российской Федерации», - сообщил советник главы министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» направлен, прежде всего, на обеспечение безопасности проживания каждого человека. Всего с учетом финансирования, предусмотренного в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется расселить более 664 тысяч человек, проживающих в аварийных домах общей площадью 12 миллионов квадратных метров.  На федеральный проект планируется направить 500 миллиардов рублей, в том числе 432 миллиарда рублей — это федеральные деньги, 68 миллиардов рублей средства региональных бюджетов. Оператором данной программы является государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

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