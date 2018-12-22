Экономика

ПАО «Волгоградоблэлектро» поздравляет всех, кто несет тепло и свет, с Днем энергетика

Экономика 22.12.2018 10:02
177 0
22.12.2018 10:02


Зимой и летом, в сложных городских условиях или пересеченной местности вот уже полвека энергетики ПАО «Волгоградоблэлектро» отвечают за качественное и надежное электроснабжение потребителей. В зоне ответственности — 6 городских округов и 113 населенных пунктов в 32 муниципальных районах Волгоградской области. Успешное выполнение производственных задач и достижение высоких результатов — это заслуга всего коллектива, настоящих профессионалов своего дела, для которых бесперебойное снабжение и снижение перерывов в электроснабжении населения является основной задачей. 


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