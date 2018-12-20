Четыре упаковки рыбы и четыре пачки сыра украл 41-летний волгоградец из супермаркета в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ранее судимый мужчина в содеянном сознался.
Происшествия 20.12.2018 10:13
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20.12.2018 10:13
Четыре упаковки рыбы и четыре пачки сыра украл 41-летний волгоградец из супермаркета в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ранее судимый мужчина в содеянном сознался.
Четыре упаковки рыбы и четыре пачки сыра украл 41-летний волгоградец из супермаркета в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ранее судимый мужчина в содеянном сознался.
Далеко с «добычей» уйти вору не удалось — полицейские задержали его по горячим следам. А продукты вернули в магазин.
За кражу мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.
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