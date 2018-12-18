Жительница Волгограда купила «несуществующие банки» у мошенника

Происшествия 18.12.2018 10:28
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18.12.2018 10:28
Почти 10 тысяч рублей потеряла 50-летняя женщина, совершившая покупку в Интернете. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пострадавшая приобрела на одном из сайтов емкости на 1000 литров. Деньги перечислила на счет мошенника, который, по традиции, пропал и выключил телефон.
В данный момент полицейские устанавливают личность подозреваемого.
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