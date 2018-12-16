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На заснеженной трассе в Волгоградской области женщина-водитель погибла на встречке

Происшествия 16.12.2018 10:53
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16.12.2018 10:53

46-летняя женщина погибла в результате лобового столкновения на трассе "Сызрань - Саратов - Волгоград". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в Камышинском районе на 546 километре автодороги  27-летний водитель "Лада Калина" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате легковушка столкнулась с многотонной фурой "Сканиа". Водитель легковушки в больнице, а вот мужчина за рулем "Сканиа" не пострадал. Напомним, накануне на трассе "Сызрань - Саратов - Волгоград" в результате сложных погодных условий были проблемы с движением транспорта. 

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