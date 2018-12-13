В Волгоградской области овчарка покусала двоих детей





Собака напала на 10-летнюю девочку и 13-летнего мальчика поздно вечером в среду, но об этом стало известно только сегодня. Известно, что это не бродячая собака, на ней был ошейник. По словам главы района, пострадавшие дети находятся в больнице. У мальчика множественные укусы рук и ног, рваных ран нет, состояние удовлетворительное. Детям сделаны все профилактические уколы. Сообщается, что у животного не было видимых признаков бешенства. Собаку отловили и доставили в ветучасток, где у нее взяли патологический материал и отправили на анализ. В настоящее время устанавливается владелец овчарки.

Немецкая овчарка, которую кто-то из хозяев выпустил из частного дома отпугивать лис, покусала двух школьников в хуторе Шуруповский Фроловского района Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщил корр. ТАСС Игорь Каленич со ссылкой на главу района Сергея Кириченко.