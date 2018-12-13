Происшествия 13.12.2018 10:52
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13.12.2018 10:52
Десять человек, из которых четверо несовершеннолетних, попали под колеса автомобилей в Волгоградской области за прошедший день. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, половина пострадавших — жители города Волжского.
Около 8 утра водитель «Лада Гранта» совершил наезд на двух студенток 15-и и 16-и лет на регулируемом пешеходном переходе. По предварительной информации, водитель во время поворота с улицы Коммунистической на улицу Кирова не заметил несовершеннолетних пешеходов.
А уже в 8:30 «Лада Гранта» под управлением женщины сбила 17-летнюю школьницу на нерегулируемом переходе на улице Пушкина. При этом женщина с места аварии скрылась — ее ищет полиция.
В это же время в реанимацию был доставлен 52-летний пешеход. Он попал под колеса машины «ВАЗ-2107» на улице Карбышева. По предварительной информации, мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.
Также около 8:30 утра на улиц Мира сбили 34-летнюю женщину. Наезд совершил автомобиль «Киа Рио" в тот момент, когда пешеход двигался по нерегулируемому переходу.
В других районах области также пострадали люди. И снова под колеса машин попал ребенок — 16-летняя девушка. В Ворошиловском районе на улице Рабоче-Крестьянской ее сбил автомобиль на регулируемом переходе. По предварительной информации, девушка переходила на запрещающий сигнал светофора. Водитель с места происшествия скрылся.
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