



Десять человек, из которых четверо несовершеннолетних, попали под колеса автомобилей в Волгоградской области за прошедший день. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, половина пострадавших — жители города Волжского.

Около 8 утра водитель «Лада Гранта» совершил наезд на двух студенток 15-и и 16-и лет на регулируемом пешеходном переходе. По предварительной информации, водитель во время поворота с улицы Коммунистической на улицу Кирова не заметил несовершеннолетних пешеходов.

А уже в 8:30 «Лада Гранта» под управлением женщины сбила 17-летнюю школьницу на нерегулируемом переходе на улице Пушкина. При этом женщина с места аварии скрылась — ее ищет полиция.

В это же время в реанимацию был доставлен 52-летний пешеход. Он попал под колеса машины «ВАЗ-2107» на улице Карбышева. По предварительной информации, мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.

Также около 8:30 утра на улиц Мира сбили 34-летнюю женщину. Наезд совершил автомобиль «Киа Рио" в тот момент, когда пешеход двигался по нерегулируемому переходу.