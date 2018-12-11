Экономика 11.12.2018 19:42
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11.12.2018 19:42
Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков провел расширенную встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Итогом стало подписание сторонами соглашения о сотрудничестве, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.
Промсвязьбанк выразил готовность принимать участие в инвестиционной программе Волгоградской области, поддерживать значимые для региона проекты и содействовать улучшению экономической ситуации в регионе.
Также в ходе встречи стороны обсудили реализацию совместных проектов по поддержке предприятий промышленного комплекса региона, предприятий АПК, реализацию совместных социально-культурных мероприятий, в том числе поддержку муниципальных проектов в области спорта и здравоохранения. Глава банка и губернатор особо остановились на вопросах, связанных с обслуживаем федеральных и унитарных предприятий.
«Банк работает в Волгоградской области 15 лет и является одним из основополагающих для региона, каждый пятый предприниматель открывает расчетный счет в Промсвязьбанк. Сегодня на встрече с правительством региона мы обсудили новые задачи, возложенные на банк вне оборонного комплекса, затронули вопросы развития сельского хозяйства и строительной сферы. Мы как один из системно значимых банков готовы изучить крупные перспективные проекты и принять в них участие», — отметил Пётр Фрадков.
«Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с «Промсвязьбанком», который входит в десятку крупнейших финансовых институтов страны. Для нас важно, чтобы банк участвовал в реализации проектов развития как национальных, так и региональных, важных и перспективных для Волгоградской области», — отметил Андрей Бочаров.
Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным банком с государственным участием, чья история насчитывает уже более 20 лет. Признан Центральным Банком России одним из 11 системно значимых финансовых институтов.
Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.
Банк работает на рынке Волгоградской области 15 лет. Промсвязьбанк завоевал доверие жителей региона, клиентами банка стали более 112 тыс. тысяч жителей и более 10 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.
Фото пресс-службы Администрации Волгоградской области.
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