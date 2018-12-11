Депутат Астраханской облдумы закончил эксперимент, попробовав прожить месяц на 10 тысяч рублей

Подошёл к концу эксперимент депутата Астраханской облдумы Петра Кириллова. Он попытался прожить месяц на 10 тысяч рублей. Таким образом политик хотел показать, что МРОТ и прожиточный минимум слишком малы. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24»

По словам Кириллова, под конец своего 30-дневного тестирования он простыл. «В аптеке купил пару препаратов - спрей для горла и порошки для снятия симптомов простуды, которые обошлись в 366 рублей. Приобрести всё, что посоветовал фармацевт - более действенные лекарства и витамины - не смог, потому что в рамках своей акции по тестированию прожиточного минимума и так вышел за пределы бюджета, несмотря на экстремальную экономию… По самым скромным подсчётам, за обезболивающие, жаропонижающие, спазмолитики, антисептики, перевязочные материалы, ранозаживляющие, сорбенты и прочее для взрослого человека придётся отдать 580-620 рублей», – рассказал он.

Более подробный отчёт депутат пообещал предоставить позже. Но уже известно, что за время своего эксперимента Кириллов похудел на 4 килограмма, отказался от физических нагрузок из-за плохого самочувствия и сократил потребление белка.

«Напоследок хочу показать, как выглядит шестидневная норма яиц (всего три штуки) согласно продуктовой корзине установленной федеральным правительством. Вот так чиновники превратили обычную яичницу практически в праздничное блюдо», – написал парламентарий.

Кириллов заявил, что намерен выступать за повышение прожиточного минимума до 20 тысяч рублей.