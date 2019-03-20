В Астрахани за хладнокровное убийство судят троих волгоградцев

В Астрахани перед судом предстанут трое жителей Волгограда, которые 27 марта прошлого года убили местного жителя и угнали его джип. Об этом сообщает ИА "Астрахань 24".

Напомним, в полицию обратился приятель жертвы. Он знал, что товарищ намеревался продать свой автомобиль Toyota Land Cruiser 200. За дело взялась полиция. Во время расследования выяснилось, что иномарку поставили на учёт в ГИБДД в городе-герое.

Позже было установлено, что двое иногородних жителей приехали в Астрахань якобы для покупки машины. Договорившись об убийстве, они разыграли владельца транспорта: попросили прокатиться, а сами завезли его на пустырь. Злоумышленники ударили мужчину ножом в грудь. Как только тот попытался сбежать, нападавшие нанесли ему ещё не менее четырёх ударов в грудь и шею. Тело астраханца они поместили в багажник, отвезли как можно дальше от места убийства и закопали. Все украшения, которые были на погибшем, сообщники сняли и передали третьему для реализации.

Преступление раскрыто в кратчайшие сроки благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям сотрудников регионального СК и УМВД России по Астраханской области.