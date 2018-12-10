В Астрахани водитель маршрутного такси взял себе в напарники кота

Астрахань 10.12.2018 09:52
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10.12.2018 09:52
В Астрахани водитель маршрутного такси №30 взял себе в напарника кота. Усатый стал постоянным пассажиром общественного транспорта, сообщает ИА «Астрахань 24». Выяснилось, что водитель завел себе питомца, потому что присматривать за ним дома некому, и он берет усатого на работу.
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