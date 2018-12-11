



Семь лет грозит 37-летнему жителю Волгограда за покушение на грабеж и проникновение в чужое жилище. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчина проник в чужой дом в Светлоярском районе Волгоградской области, разбив окно. Целью злоумышленника стал пакет с продуктами. Но хозяйка дома вовремя заметила подозреваемого и спугнула его.

По горячим следам мужчину задержали. Подозреваемый свою вину признал. Также он рассказал, что несколько месяцев бомжует, так как поссорился с отцом и ушел из дома.



