Экономика 11.12.2018 09:50
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11.12.2018 09:50
«День твоей карьеры» в Волгоградском государственном техническом университете прошел на этот раз для студентов старших курсов факультета автоматизированных систем, транспорта и вооружений (ФАСТиВ). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АО «КАУСТИК», их предприятие – одно из немногих промышленных предприятий на рынке труда Волгограда, предлагающее выпускникам технического вуза трудоустройство по профессии «метролог».
В акции приняли участие и другие ведущие региональные предприятия: изготовитель технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности, проектная организация объектов нефтегазового комплекса и производитель климатического испытательного оборудования. Каждый из выступающих представителей отметил, что выпускники политеха для них - «со знаком качества», добавив при этом, что большинство сотрудников их компаний - из числа выпускников ВолгГТУ.
«Большое значение на «КАУСТИКе» уделяется метрологии и автоматизации технологического процесса, - подробно ознакомила студенческую аудиторию с деятельностью этих служб менеджер по персоналу АО «КАУСТИК» Анастасия Домбровская. – Для трудоустройства в эти подразделения мы приглашаем именно выпускников факультета автоматизированных систем, транспорта и вооружений. Работая здесь, вы, как молодые специалисты, приобретете уникальный производственный опыт и возможность профессионального роста».
Недавние выпускники ФАСТиВ, а ныне молодые сотрудники и успешные руководители отделов АО «КАУСТИК» Тамара Скопенок (начальник бюро по метрологическому обеспечению теплотехнических измерений лаборатории метрологии) и Денис Гнусарев (заместитель начальника отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами) на личном примере рассказали о возможностях карьерного роста, ответили на вопросы о заработной плате молодых специалистов на известном волгоградском предприятии.
В этом году встречи «КАУСТИКа» в качестве работодателя с будущими дипломированными коллегами из числа студентов Волгоградского государственного технического университета проходят не впервые. Ранее дни карьеры состоялись для выпускников химфака ВолгГТУ, а также старших курсов факультета транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности института архитектуры и строительства.
АО «КАУСТИК» активно помогает выпускникам ведущего вуза региона в профессиональном выборе и трудоустройстве.
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