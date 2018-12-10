Волгоградец дал отпор грабителю

С заявлением о попытке грабежа обратился минувшей ночью 30-летний мужчина в отделение полиции Красноармейского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчина шел по двору домой, когда на него напал злоумышленник. Потерпевший не растерялся и дал отпор, как позже выяснили полицейские, 19-летнему волгоградцу. Подозреваемого по горячим следам задержали. Вину он признал. Возбужденно уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание — 7 лет лишения свободы.
Происшествия 10.12.2018 15:25
3731 1
10.12.2018 15:25
С заявлением о попытке грабежа обратился минувшей ночью 30-летний мужчина в отделение полиции Красноармейского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчина шел по двору домой, когда на него напал злоумышленник. Потерпевший не растерялся и дал отпор, как позже выяснили полицейские, 19-летнему волгоградцу. Подозреваемого по горячим следам задержали. Вину он признал. Возбужденно уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание — 7 лет лишения свободы.
С заявлением о попытке грабежа обратился минувшей ночью 30-летний мужчина в отделение полиции Красноармейского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчина шел по двору домой, когда на него напал злоумышленник. Потерпевший не растерялся и дал отпор, как позже выяснили полицейские, 19-летнему волгоградцу. Подозреваемого по горячим следам задержали. Вину он признал. Возбужденно уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание — 7 лет лишения свободы.
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