Главный молодогвардеец Волгоградской области и депутат гордумы вошли в Генсовет «ЕР»





Депутат Волгоградской городской думы Руслан Морозов (на фото) и руководитель реготделения "Молодой Гвардии" Василий Селезнев вошли в состав Генерального совета «Единой России». Такое решение принято сегодня на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Юрия Стадника, председателя Новоаннинской районной думы, сегодня, напротив, вывели из руководящего коллегиального органа политической силы. Волгоградскую область в Генсовете «ЕР» представляют теперь четверо человек, а не трое, как раньше. Двое сохранили свои позиции. Это депутаты Госдумы Анна Кувычко и Владимир Плотников.

Руслан Морозов – новичок в Волгоградской гордуме. Получил депутатский мандат в сентябре 2018 года. Ему 29 лет. Возглавляет Волгоградский композитный завод.

Василию Селезневу 24 года. Реготделение МГЕР возглавляет с 2015 года.

Совместному заседанию Высшего и Генерального советов партии предшествовало пленарное заседание съезда партии. На нем выступил президент России Владимир Путин и лидер "Единой России", председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Руководитель Генсовета Андрей Турчак заявил о создании внутрипартийной комиссии по этике, которая будет рассматривать случаи неподобающего поведения партийцев. Основные требования к поведению членов партии власти были сформулированы накануне,в первый день съезда.





От Волгоградской области в пленарном заседании съезда сегодня принимали участие губернатор региона Андрей Бочаров, глава Волгограда Виталий Лихачев, депутаты Госдумы от региона, областные и городские депутаты.



