Волгоградская облдума предоставила убыточным предприятиям многомиллионные льготы

Председатель КСП Волгоградской области финансовую логику в действиях чиновников не уловил.
Экономика 05.12.2018 16:48
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05.12.2018 16:48
130 млн рублей может не дополучить бюджет Волгоградской области от принятого сегодня законопроекта. Как сообщает ИА «Высота 102», регпарламент расширил объем преференций инвесторам по налогу на прибыль. Причем, поправки в закон вступают в силу задним числом - с января 2016 года, то есть с момента вступления в силу прежней редакции закона, который будет действовать до 1 января 2019 года. Автором поправок выступил комитет экономической политики и развития Волгоградской области.
Как пояснил информагентству председатель думского комитета по бюджету и налогам Илья Кошкарев, законодатели понимают, что выпадающие доходы из бюджета возникнут, но осознанно на это идут. Действующий вариант закона «О ставках налога на прибыль» оказался несправедливым по отношению к определенной группе инвесторов. Этот пробел, по словам Кошкарева, областная дума устранила. В прежней редакции областного закона указано, что пониженные налоговые ставки (от 16 до 13,5%) предусмотрены для компаний, чья прибыль год от года в ходе реализации инвестпроекта растет. Чем больше прирост налоговой базы – тем меньше предприятие заплатит налог. Здесь стоит отметить, что действие закона распространяется на коммерческие структуры, с которыми администрация Волгоградской области заключила соглашения.
Если же прибыль инвестора за предыдущий налоговый период составила ноль рублей, то преференции ему не положены. Как пояснил Илья Кошкарев, в администрацию области и регпарламент поступили обращения от ряда коммерческих структур, которые посчитали данные правила игры нечестными. Исполнительная власть к мнению бизнес-сообщества прислушалась.
Контрольно-счетная палата Волгоградской области раскритиковала данное нововведение. Аудиторы считают, что тем самым авторы поправок создают неравные условия для инвесторов. То есть, минимальная ставка налога в размере 13,5% будет применяться как для предприятий-«рекордсменов» (чья прибыль выросла за год на 50% и больше), так и для аутсайдеров, которые демонстрируют убытки. КСП предложила установить для последней категории предприятий налоговую ставку в размере 16%.
Разработчики мнение контрольно-ревизионного органа не разделили. Председатель комитета экономической политики и развития региона Галина Быкадорова на заседании облдумы разъяснила позицию ведомства. «Приведу пример. Налогоплательщики, увеличившие прибыль с одного рубля до двух, уже имеют право на получение максимальной льготы, так как прирост их налоговой базы равен 50%. А те компании, которые в прошлом году показали убыток, а через год уже вышли в плюс, на преференции рассчитывать не могут. Это была некая несправедливость», - заявила Галина Быкадорова.
С позицией администрации Волгоградской области думское большинство согласилось – законопроект принят в обоих чтениях. Примечательно, что на получение налоговых льгот в соответствии с принятыми поправками уже претендуют ряд предприятий, в том числе – ОАО «РЖД».
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