Экономика
Председатель КСП Волгоградской области финансовую логику в действиях чиновников не уловил.

Волгоградская облдума предоставила убыточным предприятиям многомиллионные льготы

Экономика 05.12.2018 16:48
4743 12
05.12.2018 16:48


130 млн рублей может не дополучить бюджет Волгоградской области от принятого сегодня законопроекта. Как сообщает ИА «Высота 102», регпарламент расширил объем преференций инвесторам по налогу на прибыль. Причем, поправки в закон вступают в силу задним числом - с января 2016 года, то есть с момента вступления в силу прежней редакции закона, который будет действовать до 1 января 2019 года. Автором поправок выступил комитет экономической политики и развития Волгоградской области.
Как пояснил информагентству председатель думского комитета по бюджету и налогам Илья Кошкарев, законодатели понимают, что выпадающие доходы из бюджета возникнут, но осознанно на это идут. Действующий вариант закона «О ставках налога на прибыль» оказался несправедливым по отношению к определенной группе инвесторов. Этот пробел, по словам Кошкарева, областная дума устранила. В прежней редакции областного закона указано, что пониженные налоговые ставки (от 16 до 13,5%) предусмотрены для компаний, чья прибыль год от года в ходе реализации инвестпроекта растет. Чем больше прирост налоговой базы – тем меньше предприятие заплатит налог. Здесь стоит отметить, что действие закона распространяется на коммерческие структуры, с которыми  администрация Волгоградской области заключила соглашения.  
Если же прибыль инвестора за предыдущий налоговый период составила ноль рублей, то преференции ему не положены. Как пояснил Илья Кошкарев, в администрацию области и регпарламент поступили обращения от ряда коммерческих структур, которые посчитали данные правила игры нечестными. Исполнительная власть к мнению бизнес-сообщества прислушалась. 
Контрольно-счетная палата Волгоградской области раскритиковала данное нововведение. Аудиторы считают, что тем самым авторы поправок создают неравные условия для инвесторов. То есть, минимальная ставка налога в размере 13,5% будет применяться как для предприятий-«рекордсменов» (чья прибыль выросла за год на 50% и больше), так и для аутсайдеров, которые демонстрируют убытки.  КСП предложила установить для последней категории предприятий налоговую ставку в размере 16%. 
Разработчики мнение контрольно-ревизионного органа не разделили. Председатель комитета экономической политики и развития региона Галина Быкадорова на заседании облдумы разъяснила позицию ведомства. «Приведу пример. Налогоплательщики, увеличившие прибыль с одного рубля до двух, уже имеют право на получение максимальной льготы, так как прирост их налоговой базы равен 50%. А те компании, которые в прошлом году показали убыток, а через год уже вышли в плюс, на преференции рассчитывать не могут. Это была некая несправедливость», - заявила Галина Быкадорова.
С позицией администрации Волгоградской области думское большинство согласилось – законопроект принят в обоих чтениях. Примечательно, что на получение налоговых льгот в соответствии с принятыми поправками уже претендуют ряд предприятий, в том числе – ОАО «РЖД».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Конкурсный управляющий «Красного октября» назвал причину прихода Александра Сивакова на волгоградский завод
27.11.2018 16:27
34740 52
В Волгоградской облдуме единственному критику бюджета отключили микрофон
15.11.2018 11:57
13348 57
В Волгограде бытовки завода «Красный Октябрь» вселяют ужас и отчаяние
23.11.2018 12:30
7661 33
Экономика
10.12.2018 13:33
Экономика 10.12.2018 13:33
3196 18 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.12.2018 09:51
Экономика 08.12.2018 09:51
2358 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.12.2018 16:48
Экономика 07.12.2018 16:48
1073 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.12.2018 12:17
Экономика 07.12.2018 12:17
666 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.12.2018 16:58
Экономика 06.12.2018 16:58
3270 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.12.2018 08:14
Экономика 06.12.2018 08:14
2594 7 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2018 11:06
Экономика 05.12.2018 11:06
1354 7 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2018 10:57
Экономика 05.12.2018 10:57
2892 9 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2018 10:41
Экономика 05.12.2018 10:41
3547 19 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2018 08:37
Экономика 05.12.2018 08:37
2109 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.12.2018 17:05
Экономика 04.12.2018 17:05
2149 8 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.12.2018 10:13
Экономика 04.12.2018 10:13
1102 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.12.2018 12:56
Экономика 03.12.2018 12:56
2386 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.12.2018 09:28
Экономика 01.12.2018 09:28
2582 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.11.2018 13:12
Экономика 30.11.2018 13:12
1094 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:44
В Волгограде обнаружили повешенного студента
20:11
В Волгограде легальные маршрутки втянуты в войну за выживание Cмотреть видео
17:25
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиковСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области за месяц закрылись 248 организацийСмотреть фотографии
16:39
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцевСмотреть фотографии
16:25
В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплатыСмотреть фотографии
16:07
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акцийСмотреть фотографии
15:40
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложенияСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец дал отпор грабителюСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаныСмотреть фотографии
15:05
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – АстраханьСмотреть фотографии
14:48
Площадь Павших борцов в Волгограде начали готовить для новогодних праздниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в годСмотреть фотографии
13:01
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса Смотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонтаСмотреть фотографии
12:29
Потерпевшая по делу о взрыве дома в Волгограде не нашла крупную сумму денег и ордена в обломках (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)Смотреть фотографии
12:06
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпатьсяСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцам предложили выбрать название новому паркуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов Смотреть фотографии
10:51
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должникаСмотреть фотографии
10:21
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетовСмотреть фотографии
10:01
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"Смотреть фотографии
09:52
В Астрахани водитель маршрутного такси взял себе в напарники котаСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контрольСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщинаСмотреть фотографии
08:39
В Волжском вандалы громят новые остановкиСмотреть фотографии
07:33
Депутат Госдумы от Волгоградской области озаботилась контрафактом лекарствСмотреть фотографии
14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 