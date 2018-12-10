В Волжском на даче сгорели два человека

Со слов соседей, погибшие любили распивать спиртные напитки. А в период морозов даже грелись в помещении с помощь открытого огня.
Происшествия 30.11.2018 08:50
1700 0
30.11.2018 08:50
Трагедия произошла сегодня утром. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал поступил в 5-40. В СНТ «Химик» на улице Высоковольтной горел частный дом размером 10 на 5 квадратных метров и деревянная обрешетка кровли. Пожар был потушен через 25 минут. В сгоревшем доме были обнаружены тела двух погибших. Как сообщили в СУ СК РФ по региону, предположительно это мужчина и женщина около 40 лет. Тела сильно обгорели. На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые выясняют причину пожара.
Со слов соседей, погибшие любили распивать спиртные напитки. А в период морозов даже грелись в помещении с помощь открытого огня.
Со слов соседей, погибшие любили распивать спиртные напитки. А в период морозов даже грелись в помещении с помощь открытого огня.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».
Реклама
Популярное по теме
12.11.2018 19:16
48118 4
07.12.2018 09:29
9014 11
22.11.2018 21:00
13766 0
В Волгограде обнаружили повешенного студента10.12.2018 22:44
Происшествия 10.12.2018 22:44
346 0 Обсудить
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцев10.12.2018 16:39
Происшествия 10.12.2018 16:39
955 2 Обсудить
В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплаты10.12.2018 16:25
Происшествия 10.12.2018 16:25
769 2 Обсудить
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)10.12.2018 15:40
Происшествия 10.12.2018 15:40
1684 3 Обсудить
Волгоградец дал отпор грабителю10.12.2018 15:25
Происшествия 10.12.2018 15:25
3766 1 Обсудить
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаны10.12.2018 15:06
Происшествия 10.12.2018 15:06
1162 8 Обсудить
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должника10.12.2018 10:51
Происшествия 10.12.2018 10:51
3647 5 Обсудить
На юге Волгограда восстановили движение трамваев после ДТП10.12.2018 09:42
Происшествия 10.12.2018 09:42
968 0 Обсудить
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщина10.12.2018 09:38
Происшествия 10.12.2018 09:38
975 2 Обсудить
В Волгоградской области с фермы украли стадо овец09.12.2018 12:45
Происшествия 09.12.2018 12:45
2416 0 Обсудить
В Волгограде ребенок пострадал от новогодней пиротехники09.12.2018 12:15
Происшествия 09.12.2018 12:15
1613 0 Обсудить
В Волгоградской области грузовик протаранил легковушку: три человека в больнице09.12.2018 11:39
Происшествия 09.12.2018 11:39
1556 0 Обсудить
В Волгограде в ДТП пострадала женщина и ее трехлетний сын09.12.2018 11:15
Происшествия 09.12.2018 11:15
1257 0 Обсудить
В Волгограде водитель с сердечным приступом на полной скорости врезался в дерево08.12.2018 13:26
Происшествия 08.12.2018 13:26
7549 0 Обсудить
Житель Волгограда решил «снять порчу» у торгового центра08.12.2018 11:03
Происшествия 08.12.2018 11:03
3202 0 Обсудить
Реклама