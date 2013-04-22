Экономика

Власти Волгоградской области «забыли» про Эльтон

Главное
Экономика 22.04.2013 08:47
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22.04.2013 08:47


Комитет охраны окружающей среды и природопользования Волгоградской области в 2012 году не предусмотрел расходы на  продолжение строительства двух  объектов, в том числе и на уникальном озере Эльтон. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты проверки исполнения областного бюджета комитетом, речь идет о «мероприятиях по защите месторождения целебных грязей озера Эльтон от воздействия эрозии и эоловой деятельности в Паллласовском районе», а также об «инженерной защите территории городского округа г. Урюпинск от подтопления». Между тем, объем ранее начатых работ на Эльтоне составляет 65% готовности, в Урюпинске – 29%. 

Причем, если финансирование строительства второго объекта предусмотрено законом об областном бюджете на 2013 год, то завершение работ по объекту капитального строительства «Мероприятия по защите месторождения целебных грязей оз. Эльтон от воздействия водной эрозии и эоловой деятельности в Палласовском муниципальном районе» не предусмотрено и в 2013 году.
Напомним, финансирование этого объекта осуществлялось с 2009 года (стоимость незавершенного строительства на 01.01.2012 составляет 70,9 млн. руб.), однако из-за неправильного технического решения в настоящее время требуется корректировка ранее полученного проекта. В 2013 году планируется выделить средства лишь на корректировку проекта, однако, когда продолжатся работы на уникальном природном объекте Волгоградской области, неизвестно. В связи с этим аудиторы контрольно-счетной палаты предупредили руководство области, что данная ситуация может привести к увеличению количества объектов-долгостроев и неэффективным бюджетным вложениям. 
В контрольно-счетной палате указали и еще на одно упущение областных властей. Так,  в 2012 году не осуществлялся сбор и вывоз с территории Волгоградской области бесхозяйных пестицидов и агрохимикатов с просроченными сроками действия, которые хранятся без соблюдения установленных санитарных норм и правил.  При этом в предыдущем году расходы на эти цели составляли 7 миллионов рублей.
Аудиторы КСП установили также факты неисполненных бюджетных назначений комитета в 2012 году. Так, общая сумма неисполненных бюджетных назначений по расходам  составила 13077,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - на 3238,4 тыс. руб., которые в дальнейшем возвращены в федеральный бюджет. Причинами неисполнения назначений явилось,  кроме аномальных морозов декабря  2012 года, помешавшего завершить работы по гидротехническим сооружениям, отсутствие бюджетного финансирования. Из-за этого возникла задолженность перед исполнителями заказанных комитетом мероприятий, а также перед бюджетными учреждениями на оказание госуслуг. Часть федеральных средств пришлось вернуть в бюджет центра из-за  того, что не были приняты работы по расчистке русел рек.


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