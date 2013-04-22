Власти Волгоградской области «забыли» про Эльтон

Комитет охраны окружающей среды и природопользования Волгоградской области в 2012 году не предусмотрел расходы на продолжение строительства двух объектов, в том числе и на уникальном озере Эльтон. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты проверки исполнения областного бюджета комитетом, речь идет о «мероприятиях по защите месторождения целебных грязей озера Эльтон от воздействия эрозии и эоловой деятельности в Паллласовском районе», а также об «инженерной защите территории городского округа г. Урюпинск от подтопления». Между тем, объем ранее начатых работ на Эльтоне составляет 65% готовности, в Урюпинске – 29%.
Напомним, финансирование этого объекта осуществлялось с 2009 года (стоимость незавершенного строительства на 01.01.2012 составляет 70,9 млн. руб.), однако из-за неправильного технического решения в настоящее время требуется корректировка ранее полученного проекта. В 2013 году планируется выделить средства лишь на корректировку проекта, однако, когда продолжатся работы на уникальном природном объекте Волгоградской области, неизвестно. В связи с этим аудиторы контрольно-счетной палаты предупредили руководство области, что данная ситуация может привести к увеличению количества объектов-долгостроев и неэффективным бюджетным вложениям.
В контрольно-счетной палате указали и еще на одно упущение областных властей. Так, в 2012 году не осуществлялся сбор и вывоз с территории Волгоградской области бесхозяйных пестицидов и агрохимикатов с просроченными сроками действия, которые хранятся без соблюдения установленных санитарных норм и правил. При этом в предыдущем году расходы на эти цели составляли 7 миллионов рублей.
Аудиторы КСП установили также факты неисполненных бюджетных назначений комитета в 2012 году. Так, общая сумма неисполненных бюджетных назначений по расходам составила 13077,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - на 3238,4 тыс. руб., которые в дальнейшем возвращены в федеральный бюджет. Причинами неисполнения назначений явилось, кроме аномальных морозов декабря 2012 года, помешавшего завершить работы по гидротехническим сооружениям, отсутствие бюджетного финансирования. Из-за этого возникла задолженность перед исполнителями заказанных комитетом мероприятий, а также перед бюджетными учреждениями на оказание госуслуг. Часть федеральных средств пришлось вернуть в бюджет центра из-за того, что не были приняты работы по расчистке русел рек.