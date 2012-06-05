Газетный киоск

Дважды сенатор

Газетный киоск 05.06.2012 09:47
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05.06.2012 09:47


Газета "Коммерсантъ" от 05.06.2012

Волгоградский губернатор Сергей Боженов продлил полномочия сенатора бывшему главе региона Николаю Максюте. По данным „Ъ“, на пост рассматривались и другие кандидаты из состава областной думы, а еще в мае сам Сергей Боженов говорил, что, «может, подрастает какая-то другая фигура». Поиском альтернативного варианта наблюдатели и объясняют затягивание решения по сенатору, которое, по закону, должно было быть принято не позднее 2 мая. В пресс-службе Сергея Боженова комментариев вчера не дали. Но волгоградские политики единодушно одобрили выбор в пользу господина Максюты. 

Бывший губернатор Волгоградской области (с 1996 по 2009 годы) Николай Максюта стал сенатором в начале 2010 года, когда покинул пост главы обладминистрации в связи с назначением нового губернатора — Анатолия Бровко. Однако в январе этого года господин Бровко досрочно ушел в отставку, и очередному волгоградскому губернатору экс-мэру Астрахани Сергею Боженову предстояло в течение трех месяцев принять решение: пролонгировать полномочия действующего сенатора или определиться с новой кандидатурой, но уже из состава местного депутатского корпуса. По закону, такое решение должно быть принято не позднее чем через три месяца после назначения нового главы региона, то есть крайний срок истек 2 мая. Сергей Боженов подписал соответствующее постановление о назначении представителем в Совете Федерации Николая Максюты лишь 1 июня. Это подтвердили и в пресс-службе губернатора.
По данным „Ъ“, в минувшую пятницу губернатор и Николай Максюта около полутора часов беседовали.
Отметим, что Николай Максюта, руководивший регионом около 14 лет, по сей день пользуется популярностью в регионе. По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), публиковавшимся в декабре минувшего года, уровень его узнаваемости — самый высокий и составляет 76%. По мнению наблюдателей, преемник господина Максюты на посту главы региона Анатолий Бровко к популярности бывшего губернатора относился ревностно и практически не использовал его ресурс как сенатора,
По мнению источника „Ъ“ в облправительстве, новый губернатор астраханец Сергей Боженов (восемь лет был мэром Астрахани) рассматривал и других кандидатов на пост сенатора из числа депутатов облдумы. 6 мая , отвечая на пресс-конференции на вопрос, будут ли продлены полномочия господина Максюты или рассматриваются иные претенденты, губернатор выразился уклончиво: «Не то, что я люблю — не люблю… Просто сегодня, действительно, может, подрастает какая-то другая фигура, которая пойдет в Совет Федерации и будет активно продвигать наши проекты», — сказал губернатор. Официально фамилии других претендентов на пост сенатора не назывались, но в кулуарах облдумы говорили, что пост предлагался депутатам Ирине Гусевой и Роланду Херианову.
Комментируя решение о своем назначении, Николай Максюта сообщил, что в ближайшее время планирует работать по проблемам определения статуса дорог, что будет способствовать финансированию волгоградских автотрасс. Важным вопросом он считает и работу над федеральным законом об обороте земель. «Многие сейчас хотят, чтобы земли сельхозназначения без экспертизы переводились в другой статус. Но экспертиза нужна, иначе где же потом будут сеять наши сельхозпроизводители?» — заметил „Ъ“ Николай Максюта.
Волгоградские политики восприняли новость с воодушевлением. «Ждем от него поддержки наших сельхозпроизводителей. Потому что очень остро стоит этот вопрос в связи с присоединением к ВТО», — говорит руководитель фракции коммунистов в облдуме Николай Паршин. «Главная задача сенатора — рассматривать федеральные законы, исходя из реалий. А как раз эти реалии Максюта очень хорошо знает. Область знает вдоль и поперек. Так что регион от назначения его сенатором только выиграет», — считает председатель бюджетного комитета облдумы Владимир Попов («Единая Россия»).
Бывший мэр Волгограда Роман Гребенников хотя и назвал, не без иронии, Совет Федерации «пенсионным отделом» для бывших губернаторов, полагает, однако, что Николай Максюта — «один из самых толковых бывших губернаторов». Гендиректор группы компаний «Статус» и бывший первый вице-мэр Волгограда Руслан Шарифов, комментируя попытки продвижения в сенаторы иных волгоградских кандидатов, заметил: «Молодость в таком деле ни при чем. Здесь нужен политический вес и опыт. Решение губернатора по Николаю Максюте свидетельствует, что он с этим аргументом также согласился».


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