Дважды сенатор

Газета "Коммерсантъ" от 05.06.2012
Волгоградский губернатор Сергей Боженов продлил полномочия сенатора бывшему главе региона Николаю Максюте. По данным „Ъ“, на пост рассматривались и другие кандидаты из состава областной думы, а еще в мае сам Сергей Боженов говорил, что, «может, подрастает какая-то другая фигура». Поиском альтернативного варианта наблюдатели и объясняют затягивание решения по сенатору, которое, по закону, должно было быть принято не позднее 2 мая. В пресс-службе Сергея Боженова комментариев вчера не дали. Но волгоградские политики единодушно одобрили выбор в пользу господина Максюты.
По данным „Ъ“, в минувшую пятницу губернатор и Николай Максюта около полутора часов беседовали.
Отметим, что Николай Максюта, руководивший регионом около 14 лет, по сей день пользуется популярностью в регионе. По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), публиковавшимся в декабре минувшего года, уровень его узнаваемости — самый высокий и составляет 76%. По мнению наблюдателей, преемник господина Максюты на посту главы региона Анатолий Бровко к популярности бывшего губернатора относился ревностно и практически не использовал его ресурс как сенатора,
По мнению источника „Ъ“ в облправительстве, новый губернатор астраханец Сергей Боженов (восемь лет был мэром Астрахани) рассматривал и других кандидатов на пост сенатора из числа депутатов облдумы. 6 мая , отвечая на пресс-конференции на вопрос, будут ли продлены полномочия господина Максюты или рассматриваются иные претенденты, губернатор выразился уклончиво: «Не то, что я люблю — не люблю… Просто сегодня, действительно, может, подрастает какая-то другая фигура, которая пойдет в Совет Федерации и будет активно продвигать наши проекты», — сказал губернатор. Официально фамилии других претендентов на пост сенатора не назывались, но в кулуарах облдумы говорили, что пост предлагался депутатам Ирине Гусевой и Роланду Херианову.
Комментируя решение о своем назначении, Николай Максюта сообщил, что в ближайшее время планирует работать по проблемам определения статуса дорог, что будет способствовать финансированию волгоградских автотрасс. Важным вопросом он считает и работу над федеральным законом об обороте земель. «Многие сейчас хотят, чтобы земли сельхозназначения без экспертизы переводились в другой статус. Но экспертиза нужна, иначе где же потом будут сеять наши сельхозпроизводители?» — заметил „Ъ“ Николай Максюта.
Волгоградские политики восприняли новость с воодушевлением. «Ждем от него поддержки наших сельхозпроизводителей. Потому что очень остро стоит этот вопрос в связи с присоединением к ВТО», — говорит руководитель фракции коммунистов в облдуме Николай Паршин. «Главная задача сенатора — рассматривать федеральные законы, исходя из реалий. А как раз эти реалии Максюта очень хорошо знает. Область знает вдоль и поперек. Так что регион от назначения его сенатором только выиграет», — считает председатель бюджетного комитета облдумы Владимир Попов («Единая Россия»).
Бывший мэр Волгограда Роман Гребенников хотя и назвал, не без иронии, Совет Федерации «пенсионным отделом» для бывших губернаторов, полагает, однако, что Николай Максюта — «один из самых толковых бывших губернаторов». Гендиректор группы компаний «Статус» и бывший первый вице-мэр Волгограда Руслан Шарифов, комментируя попытки продвижения в сенаторы иных волгоградских кандидатов, заметил: «Молодость в таком деле ни при чем. Здесь нужен политический вес и опыт. Решение губернатора по Николаю Максюте свидетельствует, что он с этим аргументом также согласился».