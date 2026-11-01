В Волгограде простились с гематологом Алексеем Чухниным





В Волгограде накануне, 31 октября, похоронили врача, преподавателя Волгоградского государственного медуниверситета, сообщил «Ритуальный патруль».

Алексею Геннадьевичу было 58 лет. Он был кандидатом медицинских наук, доцентом медвуза. Его педагогический стаж составлял почти 30 лет.

Алексей Геннадьевич специализировался в области онкологии, гематологии и детской онкологии. Преподавал на кафедре онкологии, гематологии и трансплантологии Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ВолгГМУ.



Свой последний приют он обрел на Краснооктябрьском кладбище.



Фото «Ритуального патруля» t.me