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Общество

В Волгограде простились с гематологом Алексеем Чухниным

Общество 01.11.2026 06:55
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01.11.2026 06:55


В Волгограде накануне, 31 октября, похоронили врача, преподавателя Волгоградского государственного медуниверситета, сообщил «Ритуальный патруль».

Алексею Геннадьевичу было 58 лет. Он был кандидатом медицинских наук, доцентом медвуза. Его педагогический стаж составлял почти 30 лет. 
Алексей Геннадьевич специализировался в области онкологии, гематологии и детской онкологии. Преподавал на кафедре онкологии, гематологии и трансплантологии Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ВолгГМУ.

Свой последний приют он  обрел на Краснооктябрьском кладбище. 

Фото «Ритуального патруля» t.me

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