Волгоград вошел в десятку популярных городов для туристов-патриотов





Волгоград занял шестую строчку в десятке российских городов, наиболее привлекательных для туристов, выбирающих направления патриотической направленности для короткого отдыха в ноябре. По данным сервиса ТВИЛ.РУ, лидером рейтинга для поездок с 4 по 8 ноября стала Казань. Второе и третье места заняли, соответственно, Нижний Новгород и Ярославль.

Рейтинг составлялся по средней стоимости ночевки в гостинице и средней продолжительности путешествия. В Волгограде цена номера составляет около 2070 рублей, а длительность поездки – 4 дня.



Также востребованными у туристов в начале ноября стали такие города, как Севастополь, Смоленск, Тула, Суздаль, Пермь и Великий Новгород.