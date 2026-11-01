Главное

Недетские игры: в Волгограде подростки устроили смертельно опасную поездку на трамвае Андрей Бочаров отвёл год на создание кампуса для студентов технического колледжа Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму

Актуально

Ретроавто, забег на километр и много еды: программа Дня народного единства в ЦПКиО

Изменившую цвет Луну на фоне Родины-матери сняли в Волгограде

Возложили цветы и спели «Надежду»: в Волгограде отметили 108-летие комсомола

Федеральные новости

Федеральные новости
 В жутком ДТП с трамваем погиб житель Саратова: СМИ опубликовали фото
Днем 30 октября в Саратове на улице Политехнической произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля Chevrolet Niva. Как сообщает ИА «СарИнформ», в результате жуткой аварии погиб водитель легкового...
Федеральные новости
 Кубань планирует напоить вином страны Азии
Делегация Краснодарского края на Российско-Таиландском инвестиционном форуме в Бангкоке обсудила перспективы продвижения кубанских товаров на рынках Таиланда и других стран Азии. Об этом, как передает ИА «Живая Кубань»,...
Общество

Волгоград вошел в десятку популярных городов для туристов-патриотов

Общество 01.11.2026 10:45
0
01.11.2026 10:45


Волгоград занял шестую строчку в десятке российских городов, наиболее привлекательных для туристов, выбирающих направления патриотической направленности для короткого отдыха в ноябре. По данным сервиса ТВИЛ.РУ, лидером рейтинга для поездок с 4 по 8 ноября стала Казань. Второе и третье места заняли, соответственно, Нижний Новгород и Ярославль.

Рейтинг составлялся по средней стоимости ночевки в гостинице и средней продолжительности путешествия. В Волгограде цена номера составляет около 2070 рублей, а длительность поездки – 4 дня. 

Также востребованными у туристов в начале ноября стали такие города, как Севастополь, Смоленск, Тула, Суздаль, Пермь и Великий Новгород. 

Напомним, 4 ноября, в День народного единства в России - выходной день. 



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.11.2026 11:22
Общество 01.11.2026 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2026 11:02
Общество 01.11.2026 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2026 10:45
Общество 01.11.2026 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2026 10:03
Общество 01.11.2026 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2026 08:46
Общество 01.11.2026 08:46
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2026 07:25
Общество 01.11.2026 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2026 07:15
Общество 01.11.2026 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2026 06:55
Общество 01.11.2026 06:55
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2026 06:42
Общество 01.11.2026 06:42
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2026 05:50
Общество 01.11.2026 05:50
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2026 22:24
Общество 31.10.2026 22:24
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2026 21:52
Общество 31.10.2026 21:52
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2026 20:03
Общество 31.10.2026 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2026 18:11
Общество 31.10.2026 18:11
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2026 16:02
Общество 31.10.2026 16:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:22
Фото первой пожарной каланчи Царицына опубликовал архивСмотреть фотографии
11:02
Волгоградские медики провели более 13 тысяч телеконсультацийСмотреть фотографии
10:03
«Платим за тепло, которого нет»: отопительный сезон в Волгограде начался не для всехСмотреть фотографииCмотреть видео
09:32
В Волгоградской области семерка врезалась в грузовик: пятеро раненыСмотреть фотографии
08:46
Волгоградская область 1 ноября избежала ночной атаки дроновСмотреть фотографии
07:25
Волгоградцев настигла 6-балльная буря 1 ноябряСмотреть фотографии
07:15
7-часовую угрозу налета украинских беспилотников сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:42
Под Волгоградом квадроциклы раздавили краснокнижные ирисыСмотреть фотографии
06:07
Волгоградка Серафима Фокина стала знаменосцем Олимпийской команды России в ДакареСмотреть фотографии
05:50
Угроза БПЛА действует с ночи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:24
Под Волгоградом забуксовал отопительный сезон в хуторе Логовский: без тепла оказались дома и учрежденияСмотреть фотографии
21:52
«Дети первых 28 дней жизни в группе риска»: волгоградский врач – о причинах инсульта у младенцевСмотреть фотографии
20:03
«До аномалии и больших рекордов не дотянули»: синоптик рассказала, какой погодой Волгоград встретит ноябрьСмотреть фотографии
19:48
В Волгограде спасатели ликвидируют пожар в частном доме на ул. ДальневосточнойСмотреть фотографии
19:33
«Ротор-2» завершил чемпионат ничьей с «Арсеналом-2» – 1:1Смотреть фотографии
18:11
«Отсутствуют базовые ресурсы для жизни»: волгоградцы рассказали Бастрыкину, как выживают без воды и тепла в разваливающемся общежитииСмотреть фотографииCмотреть видео
17:28
Компанию оштрафовали за сход вагонов на станции «Разгуляевка» под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:58
Волгоградская область узнала соперников по финальному этапу чемпионата России по мини-футболуСмотреть фотографии
16:02
В Волгоградской области отменена часовая авиационная опасностьСмотреть фотографии
15:45
Кабмин продлил запрет на вывоз топлива из РФСмотреть фотографии
14:55
В Волгоградской области объявлена дневная авиационная опасностьСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде «Почта России» поставила на паузу продажу круглого зала ГлавпочтамтаСмотреть фотографии
13:42
В Волгоградском УФСИН опровергли публикации СМИ о склонении иностранцев к участию в СВОСмотреть фотографии
12:45
Под Волгоградом финиширует ремонт 33 км опорных автодорогСмотреть фотографии
11:44
Деревенский завтрак на 1000 рублей: в Волгограде завершился южный сезон «Дискаунтер батла»Смотреть фотографии
11:33
Подросток без прав протаранил опору ЛЭП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:32
«Здоровье дороже»: в Волгоградской области введут тотальный запрет на продажу электронных сигаретСмотреть фотографии
10:04
В аэропорту Волгограда после налёта БПЛА задерживаются московские рейсыСмотреть фотографии
09:13
Минобороны: под Волгоградом и ещё в 18 регионах за ночь сбиты 433 БПЛАСмотреть фотографии
08:55
Молодёжка «Ротора» не осилила армейцев. Не забиваешь ты – забивают тебеСмотреть фотографии
 