Общество

«Бог терпел?»: паломники показали убитую дорогу к монастырю под Волгоградом

Общество 23.04.2023 16:29
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23.04.2023 16:29


Состояние дороги, ведущей к мужскому монастырю, расположенному в Светлоярском районе Волгоградской области, вызвало ужас у паломников, которые посетили недавно эту обитель монахов. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Саратовской области, дорога к Гаврило-Архангельскому монастырю, который находится в хуторе Барбаши, едва не закончилась травмами.

- Водитель автобуса вынужден был выезжать периодически на встречную полосу, чтобы объехать огромные ямы, а, если на встречке были машины, то приходилось нырять в них колесами, - рассказали паломники. – Мы боялись вылететь с сидений, но некоторые все-таки набили шишки, когда их подбрасывало прямо до крыши автобуса. Мы, конечно, понимаем, что Бог терпел и нам велел, но ведь такая дорога очень опасна для жизни и здоровья как водителей, так и пассажиров. Но ведь такое безобразие творится не в какой-то глубинке, а всего в паре десятков километров от Волгограда!

При этом на пути к монастырю находятся и населенные пункты - хутора Кривуша, Кузьмичи и другие. Как рассказали гостям местные жители, дорога Волгоград-Краснослоболск-Средняя Ахтуба-Клетский-Репино капитально не ремонтировалась едва ли не со времен СССР. В конце прошлого года руководителя Волжского ДРСУ, ответственного за данный участок трассы, даже штрафовали по представлению прокуратуры. Однако ситуация не изменилась – мелкий ремонт дороги не приводит ни к какому результату. Заделанные ямы тут же выбиваются транспортом.

В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, куда ИА «Высота 102» обратилось за комментариями, увы, не обрадовали новостью о предстоящем капитальном ремонте убитой дороги.
- По информации ГБУ «Волгоградавтодор» в 2022 году в рамках работ по содержанию дорог на данной трассе выполнялись работы по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия и устранению ямочности. Такие же работы запланированы здесь и в 2023 году, - пояснили в ведомстве.
Между тем, паломники признались, что сам монастырь им очень понравился. Однако в ближайшее время повторить поездку они не планируют.
- Подождем, когда ваши власти приведут эту ужасную дорогу в порядок, - резюмировали гости региона.
Фото читателей ИА "Высота 102"

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