Безопасность волгоградских школ оценили на КЧС





Обеспечение безопасности образовательных организаций, их готовность к новому 2026-2027 учебному году, а также ряд других вопросов рассмотрены на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В КЧС приняли участие представители администрации региона и ГУ МЧС.

Проверки показали, что 1372 образовательные организации, а именно столько будут функционировать в регионе в новом учебном году, в плане пожарной безопасности готовы на 100 процентов. В частности, они оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системами мониторинга, обработки, передачи данных о возгорании, первичными средствами пожаротушения.



Кроме того, сотрудники учреждений ранее приняли участие в совместных с МЧС, МВД, Росгвардии и ФСБ учениях по отработке действий в случаях атак БПЛА, сообщили в администрации Волгоградской области.



Фото администрации Волгоградской области