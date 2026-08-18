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Общество

Безопасность волгоградских школ оценили на КЧС

Общество 18.08.2026 20:35
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18.08.2026 20:35


Обеспечение безопасности образовательных организаций, их готовность к новому 2026-2027 учебному году, а также ряд других вопросов рассмотрены на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В КЧС приняли участие представители администрации региона и ГУ МЧС. 

Проверки показали, что 1372 образовательные организации, а именно столько будут функционировать в  регионе в новом учебном году,  в плане пожарной безопасности готовы на 100 процентов. В частности, они оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системами мониторинга, обработки, передачи данных о возгорании, первичными средствами пожаротушения.  

Кроме того, сотрудники учреждений ранее приняли участие в совместных с МЧС, МВД, Росгвардии и ФСБ учениях по отработке действий в случаях атак БПЛА, сообщили в администрации Волгоградской области.

Фото администрации Волгоградской области

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