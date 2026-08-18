



Россельхознадзор выявил 142 нарушения в сфере обращения семян сельскохозяйственных растений, допущенных хозсубъектами в Волгоградской области. Как сообщили в межрегиональном управлении ведомства, 117 индивидуальными предпринимателями и 25 юридическими лицами произведено списание на посев более 11 тыс. тонн семян сельхозрастений: мягкой озимой и твердой яровой пшеницы, озимой ржи, кукурузы, нута, сои, чечевицы, ярового ячменя, подсолнечника, картофеля, овощных культур. При этом на эти семена отсутствовали документы о показателях сортовых и посевных качеств.

Так, одна из организаций списала семена сельхозкультур на пищевые цели в количестве более 500 т без сопровождающих документов, в частности, мягкой озимой пшеницы сорта «Камышанка 4» (160 т) и сорта «Лидия» (310 т), нута сорта «Волгоградский 10» (7,2 т), ячменя сорт «Волгоградский 12» (26 т) и чечевицы сорта «Пикантная» (1 т).



Все нарушители получили предостережения о недопустимости подобных нарушений.



Фото Россельхознадзора