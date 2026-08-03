



Учебный сигнал о ракетной опасности раздастся завтра, 4 августа, сразу в нескольких районах Волгоградской области. Что делать услышавшим вой сирен горожанам рассказываем в материале ИА «Высота 102».

– Завтра, 4 августа, с 10:00 по 12:00 на территории муниципального округа будет проводиться плановая учебная проверка, во время которой будут транслироваться сигналы «Ракетная опасность» – начало в 10:00. Об отбое сообщат примерно в 11:30, – предупредили в администрации Михайловки. – Просим сохранять спокойствие: процедура носит исключительно тренировочный характер.

Жителям Волгоградской области обещают напомнить о том, что сирены воют не из-за реальной опасности, в рассылаемых сообщениях.

– В первую очередь сохраняйте спокойствие, – советуют волгоградцам. – Если вы находитесь дома или на работе, продолжайте заниматься своими делами. Включать телевизоры или радио в этом случае не нужно. В общественном транспорте следуйте указаниями кондуктора или водителя. На опасном производстве важно действовать строго по инструкциям.

Родителей просят заранее предупредить детей о запланированных учениях. Во время самой «тревоги» жителям настоятельно рекомендуют звонить на единый номер 112 лишь в случае реальной опасности.

Напомним, что о «Ракетной опасности» завтрашним днем предупредят и жителей Даниловки. В Котово плановые мероприятия пройдут в среду, 5 августа.

Фото сгенерировано с помощью ИИ