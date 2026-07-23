Волгоградцы с начала года более миллиона раз позвонили на номер 112





С начала года жители Волгоградской области более миллиона раз набирали номер 112. Чаще всего экстренный звонок горожане совершали ради вызова скорой помощи, полиции, пожарно-спасательной или коммунальной служб, сообщили в администрации региона.

– Каждый день диспетчеры «Службы-112» Волгоградской области принимают больше шести тысяч звонков, – прокомментировали в администрации Волгоградской области. – Сейчас волгоградцы могут воспользоваться и мобильным приложением «112 ВО».

Пользователям доступен не только оперативный вызов экстренных служб, но отправка своей геолокацией, прикрепление фото и видео, а также получение инструкций диспетчера в режиме реального времени. Всего за неделю медиков или сотрудников МЧС в несколько кликов на гаджете вызвали 20 жителей Волгоградской области.