Генерал Сергей Кокорин отмечает день рождения в Волгограде

Сегодня, 23 июля, день рождения отмечает почетный сотрудник контрразведки России, генерал-лейтенант в отставке, председатель Совета ВРОО «Генералы Волгограда» Сергей Кокорин. Ему исполнилось 74 года.

Сергей Анатольевич родился в 1952 году в городе Орск Оренбургской области. Окончил Оренбургский политехнический институт. Службу начинал лейтенантом в Казахстане на Мангышлаке, служил в Оренбурге и на Сахалине, а завершил карьеру в Волгограде в звании генерал-лейтенанта.

С 2004 по 2011 годы Сергей Кокорин возглавлял управление ФСБ по Волгоградской области. Награжден орденом «За военные заслуги», боевым оружием. Кандидат политических наук.

В настоящее время Сергей Анатольевич руководит региональной общественной организации «Генералы Волгограда», в которую входят генералы, адмиралы, состоящие на действительной службе в вооруженных силах РФ, силовых структурах и правоохранительных органах, а также находящиеся на заслуженном отдыхе. Все они имеют заслуги перед Отечеством, награждены орденами и медалями Советского Союза и Российской Федерации.

Сергей Кокорин является лидером ВРОО «Генералы Волгограда» с сентября 2017 года, когда возглавил эту организацию.

Редакция ИА «Высота 102» поздравляет Сергея Анатольевича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа и новых успехов в служении на благо общества.