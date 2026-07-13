18-летнюю девушку с редкой болезнью крови спасли волгоградские врачи



В единственном в регионе специализированном гематологическом отделении Волгоградской областной клинической больницы №1 оказали эффективную помощь 18-летней девушке с редкой болезнью крови. Как рассказали в облздраве, у пациентки был диагностирован рецидив идиопатической тромбоцитопенической пурпуры.



Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) — это редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система начинает вырабатывать антитела к собственным тромбоцитам и их предшественникам. Поскольку именно тромбоциты отвечают за свертываемость крови, их дефицит приводит к спонтанной кровоточивости. В результате снижается свертываемость крови, что может проявляться появлением синяков без видимой причины, мелкоточечными кровоизлияниями на коже, кровотечениями из носа и десен.



Заболевание ИТП у пациентки приобретенное, но точная причина его возникновения до конца не изучена. Часто болезнь могут спровоцировать вирусные или бактериальные инфекции (например, ОРВИ), прием некоторых лекарств (антибиотиков, противовоспалительных) и ослабление иммунитета. Девушке была назначена гормональная терапия, и лечение дало положительные результаты.



Долгое время орфанным заболеваниям не уделялось достаточного внимания из-за их редкой распространённости — фиксировалось не более 10 случаев на 100 000 человек. Однако сегодня такие пациенты находятся под особым наблюдением врачей: ведется специальный регистр, оказывается специализированная медицинская помощь. Благодаря современным методам диагностики и лечения врачи успешно контролируют течение таких патологий, позволяя пациентам сохранять качество жизни.





Фото облздрав34