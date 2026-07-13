В Волгограде все чаще ищут на подработку строителей





В России за год вдвое вырос спрос на временную подработку для строителей и ремонтников. Как сообщили специалисты сервиса Авито Подработка, востребованы и фасадчики - спрос на них за год вырос на 64%.

Также на рынке труда чаще всего ищут сельскохозяйственных работников, садовников и дворников. Это связано с сезонной востребованностью данных специалистов.

Отмечается и рост размера вознаграждения ряду специалистов. Так, малярам за работу предлагали в среднем 76 508 руб/мес. Для сравнения: по данным июньского опроса аналитиков, россияне в возрасте 18–45 лет, интересующиеся временной занятостью, в среднем рассчитывали на 26 000 руб/мес.