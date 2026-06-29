



В Волгограде руководство Поволжского подшипникового завода по решению суда привлечено к ответственности за масштабные налоговые нарушения на десятки миллионов рублей. Установлено, что предприятие предпринимало попытки перерегистрации в другом регионе, оставляя неисполненные обязательства перед бюджетом Волгоградской области.

Проверки завода стартовали ещё восемь лет назад. В период с 2018 по 2022 годы ревизоры и вскрыли теневые схемы коммерсантов. По версии налоговиков, АО «ППЗ» завышало расходы, заключая недостоверные контракты с близкими организациями, которые в реальности свою деятельность не осуществляли. В результате искусственного завышения трат предприятие снижало налоговую базу, а также неправильно уплачивало НДФЛ.

Как итог, по расчётам экспертов, бюджет недополучил 93 млн рублей. Когда последние проверки в феврале 2022 года были ещё в самом разгаре, владельцы завода решили пойти ва-банк и, не дожидаясь штрафов, зарегистрировали три новые компании: ООО «ППЗ», ООО «Сталь-Инвест», а спустя год ещё и ООО «ТПК «Спецподшипник».

Впоследствии АО «Поволжский подшипниковый завод» устроил распродажу имущества с завидным дисконтом – промплощадка в Саратове отошла гражданину Карцеву Д.С., а затем ООО «Сталь-Инвест» за 4,27 млн руб. Впоследствии предприятие предоставляло помещения в аренду от лица гражданина Котова И.В., который по случайному стечению обстоятельств входит в совет директоров изначальной организации.

После перерегистрации сотрудники также были переоформлены в три созданные компании.

При этом старое юрлицо прекратило осуществлять какую-либо деятельность, оставшись один на один с многомиллионными долгами.

Однако утаить фиктивный характер произошедших изменений от фискальной службы не удалось. Волгоградское подразделение ФНС обратилось в суд с иском к АО «ППЗ», ООО «ППЗ», ООО «Сталь-Инвест» и ООО «ТПК «Спецподшипник» о признании их зависимыми, а также возложении на организации субсидиарной ответственности.

Отметим, Арбитражный суд Саратовской области требования налоговой поддержал, однако в процессе разбирательств сумма была скорректирована до 80,8 млн рублей. 18 июня решение суда было обжаловано коммерсантами в 12 Арбитражном апелляционном суде. Жалоба будет рассмотрена в Саратове 31 августа.

Фото: сгенерировано ИИ