



Шестерых пострадавших во время ракетной атаки волгоградцев выписали из больницы. Остальные заводчане постепенно идут на поправку

– Шесть человек выписаны. Один пациент переведен из реанимации в профильное отделение, – рассказали в областном комитете здравоохранения.

Еще один серьезно пострадавший заводчанин продолжает лечение в палате интенсивной терапии. Однако сегодня врачи говорят о пациенте с большим оптимизмом, называя его состояние стабильным.

Ракетный удар по предприятию в Краснооктябрьском районе ВСУ нанесли в ночь на субботу. Двое работников завода погибли – тело одного из них спасателям удалось обнаружить лишь накануне вечером. Еще одиннадцать сотрудников пострадали.